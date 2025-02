Hoe een goed verstopt drugslab in Hoogkarspel toch werd gevonden

Het gaat om synthetische drugs. Naast het lab wordt ook 30 kilo gemaakte harddrugs gevonden. Goed voor een straatwaarde van 100.000 euro. "Het maken van bijvoorbeeld XTC kost 50 cent tot maximaal 1 euro. Maar het wordt in Australië voor 25 euro per pil verkocht", legt de rechercheur uit.

'Breaking Bad-vibes' bij drubslab

De ingang van het lab is smal, en ook de ruimte zelf klein. Er hangen nog zwarte slangen die voor de afzuiging moesten zorgen. "Je krijgt wel wat Breaking Bad-vibes als je het zo ziet. Het is een klein tot middelgroot lab, maar zat wel goed in elkaar."

Er lagen ook koelingen en vriezers. Dat zou erop kunnen duiden dat de drugs werden gemaakt volgens de 'koude methode'. In plaats van het koken van drugs wordt juist koeling van vriezers gebruikt voor het chemisch proces. Maar of dat ook het geval is geweest, moet verder onderzoek uitwijzen.

Na de vondst van het lab was de politie nog niet uitgezocht. Want waar werden de grondstoffen vandaan gehaald? Daarvoor moeten we loods weer uit en worden we meegenomen naar twee containers die tegenover elkaar staan. Helemaal achteraan op het terrein.

Containers met chemisch afval en grondstoffen

In één van de containers was ook een luik gemaakt. Via die ingang kwam je in een ruimte waar resten van chemisch afval werden opgeslagen. In de andere container werden nog meer vaten met drugsafval en chemicaliën gevonden, die bovendien ook op de grond hadden gelekt.

Het terrein is grondig onderzocht en het onderzoek is inmiddels afgerond. "Of we alles gevonden hebben durf ik nooit te zeggen. Maar we hebben uitvoerig gezocht."