Bewoners winnen van verhuurder: 150.000 euro compensatie voor dichte 'health club'

De rechter besloot dat pas vanaf een sluitingsperiode van een maand dit bedrag moet worden uitgekeerd, alle andere keren dat de wellness- en fitnessruimte gesloten moest worden voor korter dan een maand tijd levert geen compensatie op. "2,50 euro per dag is natuurlijk heel weinig, maar in totaal is het toch best een bedrag", zegt Herman.

De sluiting tijdens de covidperiode ziet de rechter niet als 'onacceptabel'. Maar volgens de bewoners was dat het zeker wel. De sportzaal en sauna was voor privégebruik, en daar golden de sluitingsregels van de overheid toen niet voor, zo zegt de voorzitter van de huurdersvereniging. "Vesteda heeft dit zelf besloten, maar het is vreemd dat de rechter daar dan wel in meegaat."

Verontwaardigde verhuurder

In totaal wordt er dus bijna anderhalve ton aan bewoners uitgekeerd door Vesteda. Althans, dat is de bedoeling. Vesteda zelf is namelijk niet te spreken over de gerechtelijke uitspraak: "We hebben met verbazing kennisgenomen van de uitspraak van de rechter. Het lijkt erop dat de rechter zich vooral op zijn onderbuik heeft gebaseerd in plaats van op de letterlijke afspraken in de huurovereenkomsten."

Volgens de verhuurder is het gebruik van de 'health club' geen onderdeel van die kale huur en staat dat heel duidelijk in het contract. Ook benadrukt de verhuurder de renovatie in de afgelopen jaren aan de sportschool en sauna, wat niet aan de huurders is doorgerekend. Dat wijst er volgens Vesteda op dat de club niet is inbegrepen in de huurprijs.

Het gebouw naast het complex heeft eenzelfde soort constructie. Ook daar zou nu de fitnessruimte bij de kale huur inbegrepen zitten en ook de negentig appartementen daar hebben mogelijk recht op huurcompensatie. Vesteda: "Dit complex (Detroit, red.) heeft zelfs een lagere gemiddelde huurprijs per vierkante meter dan nabijgelegen Vesteda-complexen zonder healthclub."

Hoger beroep

Of de bewoners genoegen nemen met de aangeboden compensatie? "Daar zijn we nog niet helemaal over uit." Mogelijk gaan huurders nog in hoger beroep tegen het bedrag per dag of de periode van een maand vanaf wanneer er compensatie moet worden uitbetaald. Voor Vesteda is het duidelijk. Een woordvoerder: "Wij gaan in hoger beroep."