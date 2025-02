Snelweg maakt plaats voor nieuw natuurgebied

"Het is heel bijzonder dat er in zo’n drukke regio 35 hectare natuur bijkomt. Dat gebeurt bijna nooit", zegt Derk van der Velden, projectleider bij het Goois Natuurreservaat. "Het is bijna niet voor te stellen dat hier tot 2018 duizenden auto’s rondjes reden."

Nutteloos stuk snelweg

Het gebied langs de A27 was ooit bedoeld voor een snelweg van Hilversum naar Aalsmeer. Maar die snelweg kwam er nooit en daarmee bleef een nutteloos stuk asfalt achter.

Het landschap werd de afgelopen jaren opnieuw ingericht en daarmee is het totaal veranderd. Het oude asfalt is weggehaald, er is een waterberging voor in de plaats gekomen en jonge bomen staan klaar om de hoogte in te groeien.

Nieuwe mogelijkheden voor natuurliefhebbers

Voor natuurliefhebbers biedt dit nieuwe natuurgebied volop kansen om te wandelen en te fietsen. Met de aanleg van een fietstunnel is het nu mogelijk om een volledig rondje om Hilversum te fietsen, iets wat eerder werd belemmerd door de snelweg. Daarnaast is het historische Voetstappenpad uit de jaren 30 in ere hersteld en vormt het weer een complete en aaneengesloten wandelroute.

