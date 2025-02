VVD vindt mislukte verkoop AEB 'grote tegenvaller', maar SP feliciteert Amsterdammers

"Linksom of rechtsom betaalt de Amsterdammer ervoor als het slecht gaat", voorspelt Bobeldijk. "En als het goed gaat, gaat nu de winst gewoon naar Amsterdammers. En niet naar aandeelhouders. Die vaak ook in het buitenland zitten. Dus het is eigenlijk alleen maar goed voor de mensen."

Jenneke van Pijpen (GroenLinks) zegt dat het voor haar partij 'altijd een moeilijke afweging' is geweest. "Aan de ene kant heb je geld nodig om te investeren in het AEB, wat voor een gemeente best lastig is. Aan de andere kant vinden wij het ontzettend belangrijk dat het publieke belang wat het AEB heeft, het verwerken van ons afval, dat dat ook goed geborgd is."