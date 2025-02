OM: Roekeloos gedrag duikinstructeur oorzaak dood Blaricumse vrouw

Mariëlle Bakker deed in november 2016 samen met haar duikinstructeur een duik in de Vinkeveense Plassen, toen het misging. Tijdens de duik werd ze onwel waarna ze aan de kant werd gereanimeerd. Ze overleed in het ziekenhuis aan de gevolgen van een hartstilstand.

Haar dood leidde tot een grote schok in haar dorp Blaricum. Bakker was eigenaar van de Boereblij, waar ze haar eigen verbouwde asperges verkocht.

Vandaag laat het Openbaar Ministerie weten dat er bij de dood van de 51-jarige Blaricumse geen sprake was van een ongeluk, zoals lang gedacht, maar van 'extreem roekeloos gedrag' van haar duikinstructeur, die ook haar partner was.

Hij zou niet goed op de hoogte zijn geweest van de duik- en weersomstandigheden en hij had geen veiligheidheidsmaatregelen genomen. Zo droeg Bakker een natpak, waarin iemand snel onderkoeld kan raken.

Veel dieper dan verklaard

Ook zou de duikinstructeur met Bakker veel dieper hebben gedoken dan dat hij in de uren na haar dood verklaarde tegen ambulancepersoneel, omstanders en artsen. Uit informatie van de duikcomputers die beiden droegen zou blijken dat ze niet tot 12 meter waren gegaan, zoals de brevetbevoegdheid van Bakker toeliet, maar tot 28 meter diepte waren gedoken.

Ook zijn tijdens het opstijgen fouten gemaakt, zegt het OM. De vrouw en haar partner zouden drie keer sneller zijn gestegen dan wordt geadviseerd. Hierdoor kunnen decompressieziekte en arteriële gasembolie ontstaan, waarbij er lucht in de bloedbaan terecht komt.

Lang onderzoek

Volgens het OM was Bakker niet in veilige handen bij de duikinstructeur. Dat het bijna negen jaar heeft geduurd om duidelijkheid te krijgen over haar dood, zou komen door een vertraagd rechtshulpverzoek aan de Professional Association of Diving Instructors (PADI) voor het verkrijgen van gegevens.

Het OM eist een taakstraf en acht maanden voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van 2 jaar. Verder moet de verdachte een taakstraf van 160 uur uitvoeren en mag hij 5 jaar niet als duikinstructeur handelen.