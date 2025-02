IJmonders geven leefomgeving 7,4 ondanks zorgen om gezondheid

De inwoners van Heemskerk zijn het meest enthousiast. Zij waarderen hun leefomgeving met een dikke acht, flink hoger dan het landelijk gemiddelde. Bovendien hebben de inwoners van Heemskerk meer vertrouwen in overheidsinstanties zoals de omgevingsdienst en de gemeente. In Beverwijk zijn ze het minst te spreken, maar zelfs daar is met een 7 nog sprake van een ruime voldoende,

Gezondheidszorgen: minder stof meer lawaai

Uit het onderzoek dat in het najaar van 2024 werd uitgevoerd blijkt verder dat 40% van de IJmonders zich zorgen maakt over de invloed van hun leefomgeving op hun gezondheid. Dit is veel hoger dan het landelijke gemiddelde van 15%.

In het algemeen is de hinder van stof in de IJmond gedaald (35% dagelijks/wekelijks hinder, dit

was 39% in 2023) , maar daar staat tegenover dat IJmonders meer last hebben van lawaai. Bijna de helft van de bewoners ervaart regelmatig geluidsoverlast, en bijna 10% van de mensen die hinder ervaren, heeft last van ernstige slaapverstoring door het lawaai.

Tata Steel blijft zorgen voor verdeeldheid

De helft van de inwoners van de IJmond (51%) heeft vertrouwen in een duurzame toekomst voor Tata Steel. Ten opzichte van het eerste meetjaar 2021 vinden meer inwoners dat Tata Steel genoeg zijn best doet voor de verduurzaming van de vervuilende processen in de fabriek. De aanhoudende negatieve media-aandacht vinden veel respondenten overdreven.

Maar er is ook veel kritiek. Veel inwoners verwachten meer van het bedrijf en de overheid in de aanpak van de negatieve effecten op de leefomgeving.

Vooral het gebrek aan een effectieve klachtenafhandeling zorgt voor frustratie. Veel bewoners melden overlast, maar hebben het gevoel dat er weinig wordt gedaan met hun klachten. Dit leidt tot een gevoel van machteloosheid bij een groot aantal inwoners.