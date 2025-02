Met deze maatregelen wil Amstelveen meer botsingen tussen auto's en trams voorkomen

In maart vorig jaar knalde iets verderop aan de Gondel een tram op een 45 km-auto. De tram ontspoorde door de aanrijding en de bestuurder van de auto moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht. Ook op dat punt gebeurde al eerder een soortgelijk ongeluk.

Om dit soort ongelukken in de toekomst te voorkomen nemen de gemeente en het GVB een aantal maatregelen, staat in een brief die het college deze week aan de raad stuurde. Zo moeten markeringen en extra borden automobilisten erop gaan wijzen dat zij een trambaan oversteken.

Extra aandacht voor expats

Verder komt bij de kruising met de Melkweg een obstakel, zodat het niet langer mogelijk is om - tegen de verkeersregels in - linksaf het fietspad op te slaan en zo de trambaan over te steken. Om de maatregelen aan wijkbewoners uit te leggen houdt de gemeente in maart een informatieavond.

Amstelveen wil extra aandacht steken in het informeren van expats. "Die hebben we veel in de gemeente en zij spreken vaak geen Nederlands. Ook zijn de verkeersregels in hun land van herkomst soms anders", legt verkeerswethouder Herbert Raat uit.