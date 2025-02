Zeven buurtbewoners kopen de kerk van Assendelft en willen een cultureel centrum beginnen

Het idee ontstond op een onverwachte plek: langs de lijn van het voetbalveld. “Ik zat te kijken naar de wedstrijd van onze dochters, toen ik hoorde dat de kerk te koop kwam,” zegt Karina van der Elst. “En toen dacht ik: jeetje, dat is toch wel een hele mooie kans voor Assendelft. We moeten proberen om deze voor het dorp te behouden.” Met zeven enthousiaste vrijwilligers werd een stichting opgericht en de kerk aangekocht.

De ambitie is om het gebouw te herstellen en opnieuw een centrale rol in de gemeenschap te geven. “Vroeger was dit het centrum van het dorp”, aldus Ton Zuidervaart van Stichting Cultuurplein 364. “Het gemeentehuis was hier, er was een uitspanning, een hotelcafé. Het was het centrum van het dorp en dat moet het weer worden."

Jarenlange restauratie voor de boeg

Er zijn echter grote uitdagingen. Het dak is in slechte staat en moet worden vervangen. Ook de fundering heeft aandacht nodig. “We zijn natuurlijk een paar keer rond geweest,” aldus de bouwkundige van de stichting Rik de Leeuw. “Ik weet wat er moet gebeuren. Voor een leek lijkt het misschien ondoorzichtig, maar er is licht in de duisternis.”

Toch hoeft Assendelft niet te wachten tot de volledige restauratie klaar is. “We verwachten dat alles rond 2030 af is, maar nu kan hier ook al van alles georganiseerd worden,” aldus De Leeuw.

Karina laat weten dat iedereen in het dorp met ideeën kan komen “Een schoolmusical, bingo-middagen, dansavonden, noem maar op. Clubs en verenigingen kunnen hier ook terecht. De mogelijkheden zijn eindeloos.”