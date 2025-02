OM eist 4 jaar cel met tbs voor man die 18-jarige vriendin met schroevendraaier neerstak

Op 14 april vorig jaar, rond 9.10 uur, haalde de destijds 21-jarige man zijn goede vriendin op van huis om haar naar werk te brengen. Wanneer ze met zijn auto net de snelweg oprijden, neemt hij na een paar minuten een onverwachte afslag.

Hij stopt onder een viaduct van de A1 in Muiden en steekt met een schroevendraaier in op de vrouw. Later, wanneer ze uit de auto weet te vluchten, slaat hij haar met een steen en probeert hij haar te wurgen.

De vrouw rent weer terug de auto in en weet zichzelf op te sluiten. Daar belt ze de hulpdiensten. Kort daarna wordt de man opgepakt, die zich had verscholen in de bosjes naast het viaduct. Sindsdien zit hij vast.

Voor de rechter

Vandaag moest de inmiddels 22-jarige man uit Amsterdam voor de rechter verschijnen. Hij maakt een gespannen, timide indruk en zat continu te bibberen. "Hij is heel zenuwachtig voor vandaag", zegt zijn advocate.

De verdachte zegt al gauw spijt te hebben van wat er is gebeurd. "Ik heb er heel veel moeite mee wat ik haar heb aangedaan. Ik kan mezelf nauwelijks in de spiegel aankijken", verklaart hij in de rechtbank.

Maar wat er precies gebeurd is, weet hij niet meer. Sterker nog: Hij kan zich niets herinneren van die bewuste dag in april vorig jaar. Volgens hem komt dat door een softdrugsverslaving waar hij al sinds zijn 17e mee kampt. "Ik merkte dat ik langzamerhand paranoïde werd. Ik vergat dingen en had steeds meer woedeaanvallen." Volgens psychologische onderzoeken zou hij mogelijk in een psychose hebben verkeerd tijdens de mishandelingen.