In de boeken van Floris Dorgelo leren kinderen van dieren dat queer zijn heel gewoon is

Kinderen volgen in de boeken van Floris Dorgelo de avonturen van ooievaar Storkie. Onderweg bespreekt hij alle vormen van seksualiteit die zowel bij mensen als bij dieren voorkomen. Met zijn boeken wil Dorgelo kinderen vooral laten zien dat homo, queer, lesbisch of biseksueel zijn helemaal niet gek is en ook in de natuur voorkomt.

Om inspiratie op te doen voor zijn verhalen komt Dorgelo vaak in dierentuin Artis in Amsterdam. "Kijk", wijst hij, "bij de flamingo's vormen zich heel vaak paren van dezelfde sekse. Ze houden allemaal van elkaar, het maakt ze niet uit of de ander een mannetje of een vrouwtje is. Als ie maar roze is."