Groene overkappingen en schaduwdoeken: test met nieuwe schaduwplekken tegen hitte

De gevoelstemperatuur op het stenen plein voor de OBA was bijna veertig graden, las HvA-onderzoeker Jeroen Kluck in de zomer van 2023 af van zijn meetapparaat. Hij trok al jaren eerder aan de bel over de hittebestendigheid van de stad. Die is op sommige plekken namelijk laag, doordat daar veel steen is en weinig groen.

Geen plek voor boomwortels

Vanwege leidingen, kabels of andere constructies onder de grond kunnen er niet overal bomen worden geplant die voor schaduw zorgen. Onder het Oosterdok zit bijvoorbeeld een parkeergarage, de IJboulevard heeft te maken met de ondergrondse fietsenstalling.