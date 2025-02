Nieuwe directeur moet Haarlems Museum van de Geest uit dal loodsen

Marije Kool (1977) heeft veel ervaring in de culturele sector. Zo was ze de afgelopen tien jaar zakelijk directeur van Teylers Museum in Haarlem en later van het Zaans Museum in Zaandam. Daarvoor werkte ze onder meer voor Nationale Opera en Ballet, het Amsterdam Museum en filmmuseum Eye in Amsterdam.

Het Museum van de Geest in Haarlem-Noord kampt met flinke financiële problemen. Door de coronacrisis was het museum lang gesloten. In oktober vorig jaar zag het er zelfs naar uit dat het museum failliet zou gaan, maar de gemeente Haarlem trekt 900.000 euro uit voor een reddingsplan voor de komende twee jaar.

Flinke uitdaging

Kool heeft zin in de nieuwe klus, maar bevestigt dat het een hele uitdaging wordt: "Het Museum van de Geest is een van de meest relevante musea van Nederland. Maar door de unieke combinatie van mentale gezondheid in een museale context valt het museum tussen wal en schip en ontvangt het geen structurele subsidie."

"Ik kijk ernaar uit om me samen met de bevlogen medewerkers, vrijwilligers, betrokken zorginstellingen en bestuur te gaan inzetten om de toekomst van Museum van de Geest veilig te stellen. De verhalen die door Museum van de Geest verteld én uitgelokt worden, mogen niet verdwijnen."

