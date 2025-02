Zeehond duikt op in sloot bij Julianadorp

In Den Helder gebeurt het wel vaker dat er af en toe een zeehond naar binnen glipt. Bij de sluisdeuren die het zoete en het zoute water scheiden weet er wel eens eentje naar binnen te sluipen. Maar in Julianadorp, zo'n tien kilometer verderop, is dat wel een ander verhaal.

"Dit heb ik nog nooit gezien", zegt Chris Verschoor, die gisteren met zijn hond een rondje ging lopen en plots iets zag bewegen in de sloot. "Ik zag een flinke boeggolf en wist: dat kan geen vis zijn. Toen ben ik het gaan filmen. Hij is een flink eind van huis."

Grote afstand zwemmen

Wat de route is geweest van de zeehond richting Julianadorp is een kwestie van gissen. Google Maps laat zien dat het dorp op zo'n 10 kilometer van de sluisdeuren aan de zuidkant van Den Helder ligt. Een aardig tochtje door het zoete water. Ondenkbaar is het overigens niet, want vorig jaar werd nog een zeehond gespot bij Callantsoog.

Tekst gaat verder onder de foto