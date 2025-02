Nog steeds ijskoud in de woning van Theo (84): "Ze moeten gewoon zeggen: kom op we maken het af"

In oktober leek de stormschade in de woning van Theo Hassink uit Egmond aan Zee na anderhalf jaar eindelijk te worden hersteld. Het dak werd waterdicht gemaakt, maar de dakkapel aan de zijkant niet. En dus zit de 84-jarige oud-zeeman nog altijd met lekkages. Het is ijskoud in zijn woning en de verzekeraar zet hem voorlopig in de wachtkamer.