KNVB wijzigt speeldatum FC Utrecht - Ajax vanwege 'hoog risicokarakter'

De competitiewedstrijd FC Utrecht - Ajax is vervroegd naar zondag 20 april 12.15 uur, dat maakt de KNVB zojuist bekend. Oorspronkelijk zou het duel in het eerste weekend van mei plaatsvinden. "Gezien het ingeschatte risicokarakter en de beperkte politiecapaciteit in dat weekend is deze naar voren gehaald", aldus de KNVB.