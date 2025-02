Fan van AZ én Galatasaray: voor wie juicht Mehmet vanavond?

De twee teams ontmoeten elkaar in de tussenronde van het Europese toernooi. In november stonden AZ en de Turkse recordkampioen ook al tegenover elkaar: toen werd het na een spannende wedstrijd 1-1. Daar was Mehmet ook bij, incognito tussen de AZ-fans.

Zijn liefde voor Galatasaray begon al op zijn twaalfde. Maar nu hij al zo'n 25 jaar in Alkmaar woont, is hij ook besmet met het AZ-virus. "Ik ben een echte Alkmaarder en dus ook fan van AZ", vertelt hij. Op de vraag voor wie hij dan juicht vanavond, moet hij lachen. "Mijn hart is toch voor Galatasaray. Ik heb drie grote liefdes: mijn vrouw, mijn dochter en Galatasaray."

Bij de vorige wedstrijd wist hij een kaartje te bemachtigen, maar vanavond zit hij niet in het stadion: hij moet werken. De terugwedstrijd in Istanboel laat hij niet aan zich voorbijgaan. "Mijn familie daar regelt een kaartje voor me."

Juichen voor de rivaal

Vroeger was zijn collega Adem fan van stadgenoot en aartsrivaal Fenerbahçe. Tegenwoordig heeft hij niet meer zoveel met voetbal, maar toch voelt hij trots als een Turkse club een Europese wedstrijd speelt. Hij legt zijn hand op zijn hart terwijl hij dat vertelt. "Dat is heel anders dan in Nederland. Een Feyenoord-fan zal nooit juichen voor Ajax, maar in Turkije steunen we elkaar als we Europees voetbal spelen."

