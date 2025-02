Wethouder over mislukte verkoop AEB: "Treinen met afval uit Italië moeten blijven komen"

Hoe zuur is die boodschap dat er geen acceptabel bod is.

"Het is een realiteit. Niet zuur."

U zegt net: we moeten ons misschien als gemeente wat minder bemoeien met het AEB. Hoe gaat u dat aan deze activistische raad uitleggen?

"Ik denk een beetje hetzelfde als aan u. Wij hebben in Amsterdam een langjarige traditie om ons een beetje met alles te bemoeien. Dat is soms best leuk, zeker als het over Ajax gaat. Maar bij zo'n afvalbedrijf moet je de directie het werk laten doen. Dat zijn hoge experts op een hele ingewikkelde markt en ook nog een markt die hoog getechnologiseerd is. Je moet je als gemeenteraad niet bemoeien met het spreekwoordelijke behang in de kantine."

Maar rondom duurzaamheid zie ik GroenLinks en misschien uw eigen partij D66 gewoon in de commissie zitten en zeggen wat ze willen.

Als ze dat echt zouden doen vanuit de gemeenteraad, dan kan ik ze één ding zeker vertellen en dat doe ik in de commissie ook: dan breng je het bedrijf aan het wankelen. We moeten de experts onze doelen laten uitvoeren. Als we dat goed doen en echt gedisciplineerd, dan komt er misschien over een heel aantal jaar - 6, 7, 8 of 10 - weer een moment dat je dat wel weer kan doen. Nu kan dat niet. Uitgesloten."