Gesloten Holland Casino hoeft Zandvoort slechts 40.000 euro te betalen

Het casino betaalde in het kader van het Holland Casinofonds jaarlijks mee aan evenementen als Pride at the Beach, de Zandvoort Circuit Run en de Monumentendagen. Met het sluiten van de gokhal stelde het bedrijf eind vorig jaar dat daarmee ook de verplichte bijdrage aan het evenementenpotje kwam te vervallen.

Voorstel

De gemeente eiste eerder dat het staatsbedrijf 116.000 euro over dit jaar zou betalen en tot 2030 jaarlijks 50.000 euro. Maar Zandvoort is nu akkoord gegaan met het voorstel van het casino om 40.000 euro over te maken.

Dat leek de gemeente de minst slechte oplossing om een juridisch gevecht te voorkomen, zo blijkt uit een raadsinformatiebrief van het college van burgemeester en wethouders. Om de evenementen te redden, draagt de gemeente in 2025 76.000 euro bij aan het fonds.