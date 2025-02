Liefde in NH: Voor Cynthia en Mitchell was het liefde op het eerste gezicht

Een paar maanden na hun eerste ontmoeting krijgt het stel 'verkering'. Hoe dat ging? "Met Noord-Hollandse nuchterheid", lacht Cynthia.

Toch al een connectie

Toevalligerwijs kenden de vaders van Mitchell en Cynthia elkaar al. De twee mannen groeiden op in Kudelstaart. "Ze zaten bij elkaar op school en in dezelfde vriendengroep." Voor Cynthia was deze vriendschap wel handig, "Dan hoef je je dus niet meer voor te stellen aan de familie."

Volgende stappen

Nadat ze beiden hun opleiding afmaken koopt het stel in 2017 een huis in De Kwakel. Voor Cynthia een logische stap, want de twee zijn in die periode ieder weekend samen. "Hij wilde graag in De Kwakel blijven wonen. We wonen daar nu nog steeds."

Inmiddels hebben Mitchell en Cynthia twee dochters, Lesley (5) en Vanity (3) en vormen ze met zijn vieren een gelukkig gezin. De nuchterheid en betrouwbaarheid zijn eigenschappen van Mitchell die Cynthia nog steeds heel erg aan hem waardeert. "Ik weet honderd procent zeker dat hij nooit een geheim zou doorvertellen."

In 14 jaar gebeurt er een hoop in het leven van het stel, maar één ding is er nog niet van gekomen: "We zijn nog niet getrouwd", lacht Cynthia. Hoewel ze dat nog steeds graag zou willen, merkt ze ook dat haar verkering er 'geen haast bij lijkt te hebben'. "Misschien als de kinderen wat groter zijn."