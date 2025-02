Landjepik op komst: Gooise Meren wil Hilversumse wijk hebben

Hilversum en Wijdemeren hebben afgelopen jaar besloten over twee jaar te gaan fuseren. Dat is voor Wijdemeren is dat ook bittere noodzaak: het is voor de gemeente steeds moeilijker om de zaken op orde te houden.

Achter de schermen wordt nu gewerkt aan de fusie, met een zogeheten 'herindelingsontwerp'. Dat stuk geeft weer hoe zo'n fusie er dan uit moet gaan zien.

Konijn uit de hoge hoed

Het stuk is ook gestuurd naar Gooise Meren. Dat is niet alleen de buurgemeente van zowel Hilversum als Wijdemeren, maar was ook nog eens een eerdere mogelijke 'huwelijkspartner' van Wijdemeren.

Aan Gooise Meren is gevraagd om hun kijk op de toekomstige fusie te geven. Gooise Meren doet een opvallende uitspraak: ze wil de wijk Hilversumse Meent bij haar gemeente trekken.

Deze wens is een konijn uit een hoge hoed. De fusieperikelen tussen Hilversum en Wijdemeren lopen al even en daarin is nooit gezegd dat Gooise Meren de Hilversumse Meent erbij wil hebben. Toch grijpt de gemeente nu haar kans.

De Hilversumse Meent op de kaart: de wijk ligt dicht tegen Bussum aan, Hilversum is 'ver' weg. Tekst gaat hieronder verder.