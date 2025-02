Bewolkte en vooral natte lucht, maar zon op komst

Geen besneeuwde polders en bevroren grachten voor ons. Het winterse weer zet in Noord-Holland niet echt door, ziet NH-weerman Jan Visser. Wel is de afgelopen dagen flink wat regen gevallen. Vanmiddag lijkt het iets droger te worden, maar het blijft op de meeste plaatsen bewolkt, met af en toe kans op natte sneeuw.

Ook morgenochtend is er een kans op natte sneeuw. De temperaturen dalen verder tot het vriespunt. Morgen blijft het nog wat bewolkt in de ochtend, maar later op de dag komt er toch af en toe een zonnetje tevoorschijn.

Wel zon, geen vorst

In het weekend blijft het droog en wordt het zo'n drie graden. De zon zal zich op de meeste plaatsen veel laten zien.

Het blijft nog even spannend of het de volgende week weer zal gaan vorsten, laat Visser weten. "Het wil nog niet echt doorzetten." Visser probeert de verwachtingen voor een schaatsvoorjaar te temperen, maar zegt ook: 'Zeg nooit nooit'.