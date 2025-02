Inbrekers slaan toe in Wijk aan Zee: drie horecazaken in één weekend getroffen

"Ze hebben het gemunt op contant geld", zegt Ella de Jong van horecazaak Be My Guest in Wijk aan Zee. Haar zaak, dat het al jaren doet zonder alarm, was een van de drie horecagelegenheden in het dorp die afgelopen weekend ten prooi vielen aan een inbraak. "Het is alsof ze precies wisten waar ze moesten zijn."

Weekendje weg

Zaterdagochtend lijkt het opstarten van Be My Guest in eerste instantie zoals altijd te verlopen. Bij het eerste ochtendlicht opent een personeelslid van Ella de zaak, zet alles klaar en appt haar nietsvermoedend met een vraag: "Waar ligt nog wat wisselgeld?" De kassa blijkt leeg te zijn namelijk.

Ella leest het bericht bedenkelijk, terwijl ze geniet van haar weekendje weg. "Ik heb één week per jaar vrij, en dat was nu..." Een vreemd gevoel bekruipt haar, er klopt iets niet. Voordat ze vertrok, lag er genoeg wisselgeld in de kassa. Toch zijn er geen sporen van een inbraak.

Totdat blijkt dat het sleutelkastje van de muur is gerukt. De dader is simpelweg via de voordeur naar binnen gelopen en heeft al het contante geld meegenomen: zo'n 300 euro. "Ben je een weekje weg, gebeurt er dit."