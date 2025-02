Hitsige mollen zorgen voor vruchtbare grond

In zijn achtertuin in Julianadorp spot Boskamer de mol ook geregeld. Een bobbel in het gazon vervelend? Welnee! Sterker nog: hij heeft het graag. De bulten zand zijn namelijk een teken van ondergronds: een bewijs voor een luchtige grondstructuur. "Het is daarnaast ook belangrijk voor een gezonde afwatering," zegt hij.

'Gigantische toename' molshopen

Ook Polman beaamt dat de mol een nuttige functie heeft in het ecosysteem. Het dier speelt onder meer een belangrijke rol in de voedselketen onder de grond. "Zo houdt 'ie van slakken, larven en andere insecten die de planten aanvreten."

Toch zit niet iedereen te wachten op grote hopen zand in het strakke gazon. Dick Woudsma, alias 'de beste mollenvanger van Noord-Holland', ziet de afgelopen weken een 'gigantische' toename in verzoeken om mollen te verwijderen.

Na jaren van mollen vangen weet hij: 'hoe mooier de tuin, hoe vaker de mol opduikt'. Veel tijd om dat precies uit te leggen heeft hij niet, hij moet door naar Limmen. Mollen vangen.

Bestrijding heeft weinig zin, zegt Polman. "Waar een mol verdwijnt, neemt al snel een nieuwe mol zijn plaats in. Hoe meer je het dier met rust laat, hoe minder hopen je krijgt."