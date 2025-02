Vanaf 40 meter hoogte uitkijken op de Dam: dak van De Nieuwe Kerk eenmalig open voor publiek

Voor de restauratie wordt er een groot platform op het dak van het monument gebouwd. Zo krijgt het publiek zeven maanden lang de kans het dak van de kerk te beklimmen en te genieten van 'een onvergetelijk uitzicht'.

De kerk, afkomstig uit de vijftiende eeuw, kreeg voor het laatst een onderhoudsbeurt in de jaren zestig van de vorige eeuw. Het ging toen om de zogenaamde vieringtoren. Vanwege deze grote restauratie destijds werd De Nieuwe Kerk voor bijna twintig jaar gesloten. "Anno 2025 geeft De Nieuwe Kerk het publiek de kans om mee te kijken tijdens de werkzaamheden op het dak."

Naar de top

En die klim naar het dak gaat niet vanzelf, de trap telt maar liefst 216 treden. Vanuit het zeventiende-eeuwse trappenhuis start de klim. "Oorspronkelijk werd dit trappenhuis gebouwd voor een 115 meter hoge kerktoren, aan de Nieuwezijds Voorburgwal, die nooit is voltooid. Deze opgang is normaliter niet toegankelijk voor publiek", aldus De Nieuwe Kerk. Via dit trappenhuis vervolg je als bezoeker een 'tijdelijke steigertrap' naar het platform op het dak.

Eenmaal boven is de spitstoren in restauratie van dichtbij te zien. Daarnaast zijn de Westerkerk, Koepelkerk, CS, Bijenkorf, Kalverstraat en het dak van het Koninklijk Paleis te zien. Ook de Oude Kerk, Zuiderkerkstoren, Rembrandttoren en de Zuidas zijn te zien.

Het platform zal op 21 maart, een dag voordat bezoekers de spitstoren kunnen bezichtigen, feestelijk worden geopend.