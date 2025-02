112-blog | Snackbareigenaar trakteert slachtoffers roofoverval op mexicano • Lichaam gevonden in water in Amsterdam

13.57 uur

In het water aan de Europaboulevard in Amsterdam is vanmiddag een lichaam aangetroffen. Rond het middaguur werd het gebied afgezet na een melding. "We doen onderzoek naar de doodsoorzaak en de identiteit van de gevonden persoon", aldus een politiewoordvoerder.

Vanwege een zoekactie naar het lichaam werd een groot gedeelte langs het water aan de Europaboulevard langere tijd afgezet met lint. Duikers gingen in het water op zoek naar de persoon. Meerdere eenheden van de politie en brandweer werden opgeroepen.