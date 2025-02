Haarlemmer Serginho Wilshaus wint NK Stayeren

"Reinier Honig probeerde in het begin over mij heen te komen. Dat lukt niet en nu sta ik hier met deze mooie trui", vervolgt Wilshaus. Voor de Haarlemmer is het de tweede keer dat hij Nederlands kampioen wordt bij het stayeren.

"Na tachtig ronden dacht ik al dit gaat een lastig avond worden. Serginho had het volgens mij niet heel zwaar. Hij was gewoon beter", was het sportieve commentaar van Reinier Honig na afloop.

