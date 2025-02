Meer meisjes genitaal verminkt: "Dit vraagt om een gezamenlijke strijd"

Gynaecoloog Yadira Roggeveen van het OLVG heeft veel te maken met vrouwen die zijn besneden. "Bij mij en mijn collega's komen vrouwen die klachten hebben, omdat ze vroeger genitaal verminkt zijn. Wij zien als zorgverlener ook dat er sprake is geweest van genitale verminking rondom of voorafgaand aan een bevalling. Dan gaan we het gesprek aan over de klachten, maar ook over preventie voor de volgende generatie. Je hebt het over fysieke schade, emotionele schade en psychische schade. Het is mishandeling omdat het tegen de wil van een persoon ingaat. Het is geen vrijwillige piercing of een tattoo die iemand laat zetten. Het gebeurt onder dwang en vaak vóór de leeftijd dat vrouwen er zelf zeggenschap over hebben."

Samen met de GGD houdt Roggeveen in het OLVG spreekuur over Vrouwelijke Genitale Verminking. Dat doen ze al sinds 2018. "Er voor ze zijn, dat is heel belangrijk. Dat ze weten dat ze bij een zorgverlener terechtkunnen met hun fysieke maar ook mentale klachten. Vervolgens gaan we bekijken wat we voor ze kunnen betekenen."