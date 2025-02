5 duizend euro voor gouden tip die leidt naar explosieflegger die naar Amsterdam reisde

De schade bij een kledingwinkel was die bewuste 18 september enorm, zo is op beelden in de uitzending van het opsporingsprogramma te zien. Duitsland heeft een beloning van 5.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip.

De vermoedelijke dader zou Nederlands kunnen zijn of mogelijk in Nederland verblijven, want nadat hij die explosie laat afgaan, neemt hij vanuit Keulen de trein naar Amsterdam Centraal.

Eenmaal op dat station wordt hij diverse keren vastgelegd. Maar volgens de politie betekent "de afgelegde reis niet per se dat de gezochte man uit Amsterdam komt. Het zou wel kunnen".