Inbreker met koevoet neemt 1.000 euro mee uit huis in Beverwijk

De dader slaat die bewuste ochtend tussen 08.10 uur en 08.25 uur toe bij het huis aan de Vechtstraat, in Beverwijk.

Op bovenstaand beeld is de man aan de achterkant van de woning te zien. Hij vernielt het raam aan de achterzijde om zo binnen te komen. Hij ziet een andere camera hangen en maakt deze stuk om te voorkomen dat hij daarmee wordt vastgelegd.

Koevoet

Op andere camera's is te zien hoe hij met een koevoet aan de slag gaat. Hij neemt voor duizend euro aan contant geld mee. Andere waardevolle spullen in het huis laat hij liggen.

De verdachte heeft een lichte huidskleur en heeft een donkerblonde snor en baard. Hij draagt een petje en had een groen/grijze jas aan met capuchon. Hij heeft een nekwarmer aan, waarmee hij zijn gezicht bedekt en heeft zwarte schoenen met een zwarte zool aan. Hij droeg handschoenen en had een koevoet bij zich.

Impact op slachtoffers

Uit CBS-onderzoek blijkt dat ruim zestig procent van de mensen zich na een inbraak bij hem of haar thuis minder veilig voelt in de woning. Veertig procent heeft minder vertrouwen in mensen. Bijna dertig procent van de mensen heeft – na een inbraak dus - moeite met slapen, die mensen hebben bijvoorbeeld nachtmerries of kunnen moeilijk in slaap vallen.

Mensen die iets weten over bovenstaande inbreker worden gevraagd om die tips door te sturen naar de politie.