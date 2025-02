Bankfraudeur bij ingang van tankstation op camera’s vastgelegd

De mevrouw op leeftijd krijgt zondag 12 januari een belletje van de bank, althans dat denkt ze. Aan de andere kant van de lijn vertelt de persoon dat haar mobieltje vol zit met virussen en dat er vreemde banktransacties hebben plaatsgevonden.

Een koerier komt wel even langs om haar mobiel en pinpassen op te halen. Zo gezegd zo gedaan haalt een persoon diezelfde avond nog die spullen op. Met de pinpas van het slachtoffer wordt flink geshopt bij een geldautomaat aan het Hollebok in Huizen.

Pinnen bij tankstation

De beelden van de verdachte zijn waarschijnlijk gemaakt bij een tankstation in Almere. In totaal is het slachtoffer ruim 1200 euro kwijt. De politie vermoedt dat bovenstaande bankfraudeur onder de achttien jaar is, daarom zien we zijn of haar gezicht onherkenbaar. Of het een man of vrouw is, is onduidelijkheid over.