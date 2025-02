Vrouw ziet via camera hoe man haar woning binnensluipt en brand veroorzaakt

De verdachte staat op zaterdag 2 november tussen 00.40 uur en 01.15 uur bij een woning aan de James Grievelaan in Blokker.

Op bovenstaande camerabeelden is een man te zien die naar de achterkant van het huis loopt. Hij rommelt wat aan het slot van de deur en weet uiteindelijk binnen te dringen.

Huis onbewoonbaar

Vervolgens is er rook te zien in de woning. Later worden er twee brandhaarden ontdekt. Door alle rook- en roetschade is de woning toentertijd onbewoonbaar verklaard.

De man heeft een donkere huidskleur en is tussen de 30 en 40 jaar oud. Hij heeft een donkere baard en had een petje op en daaroverheen de capuchon van zijn hoody. Hij had een rugzak bij zich van Nike Utility Elite. Er zijn ook beelden van een witte auto, vermoedelijk de vluchtauto van de verdachte.