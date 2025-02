Politie vindt softdrugs en vuurwapens in bedrijfspand Loosdrecht, Hilversummer aangehouden

De gemeente Wijdemeren richtte, in samenwerking met onder andere de politie, hun pijlen op een bedrijfsverzamelgebouw aan de Industrieweg. In het pand zitten in totaal negentien adressen. Er zouden namelijk meerdere signalen bij de gemeente en politie binnen zijn gekomen over illegale bewoning en opvallende KvK-inschrijvingen. Onder leiding van de gemeente werd daarom een integrale controle uitgevoerd.

Softdrugs, vuurwapens en illegale bewoning

Tijdens de controle werd duidelijk dat in totaal zeven van deze adressen illegaal bewoond werden. In één van de panden zijn softdrugs en geladen vuurwapens aangetroffen. De bewoner is een 25-jarige Hilversummer. Hij is aangehouden.

In deze woningen is ook illegaal bebouwd en zijn meerdere milieuovertredingen vastgesteld, zoals het bewaren van verboden gif en bijna 2000 liter afgewerkte olie. Toezichthouders van bouw- en woontoezicht gaan nog verder onderzoek doen.

Meerdere acties

Het is niet de eerste grootschalige actie uit de koker van de gemeente. Recent werd ook recreatiepark De Groot aan de Oud-Loosdrechtsedijk gecontroleerd. Ook hierbij zijn drugs, illegale bewoning en bebouwing aangetroffen en is een woning gesloten.

"Wij vinden in onze gemeente bonafide, veilig en eerlijk ondernemerschap heel belangrijk. Daarom nemen we signalen en meldingen serieus", meldt burgemeester Mark Verheijen na de controle van vanochtend. "De controle van vandaag laat zien dat we hard aan het werk zijn om zicht op bedrijventerreinen te krijgen. We willen een veilig en eerlijk ondernemersklimaat en een veilige leefomgeving voor onze inwoners."