Mishandeling op straat laat buurtbewoners in onzekerheid achter: "Totaal uit het niets"

"De ambulance stond hier recht naast mijn huis, maar van het incident zelf heb ik totaal niks gemerkt. Het zal ook allemaal wel snel gebeurd zijn." Bij andere buren is het verhaal niet veel anders. "Pas toen ik de politiewagen zag staan wist ik dat er iets niet in de haak was."

"Ik hoorde pas vanochtend [dinsdagochtend, red.] wat er was gebeurd. Heel onwerkelijk, er gebeurt hier echt nooit wat. Laten we hopen dat 'ie nu niet ineens de smaak te pakken heeft gekregen." Een andere buurvrouw denkt voortaan wel twee keer na voordat ze in het donker naar buiten gaat. "Ik was er al geen fan van met al die donkere hoekjes hier in de wijk, maar nou laat ik het zeker even."

Camerabeelden en signalement

De politie zoekt nog volop naar de verdachte, vertelt een woordvoerder. "We hebben inmiddels van meerdere omwonenden camerabeelden gekregen, die we vandaag bekijken. We nemen dit heel hoog op." Er is inmiddels ook buurtonderzoek gedaan, maar er is nog geen verdachte in beeld.

Wel heeft de politie met de verklaring van het jonge slachtoffer een signalement op kunnen stellen. Het zou gaan om een man van rond 1.80 meter lang, met een donkergekleurde outfit. Aan zijn jas of trui zat een capuchon vast.