Bewoner komt thuis, treft inbrekers en raakt gewond

Twee verdachten waren binnen in het huis aan de Nieuwendammerdijk. Toen twee personen, waarvan zeker één bewoner van het huis, bij de woning aankwamen, stond de huiseigenaar opeens oog in oog met de inbrekers.

Mes

De daders zouden in het bezit zijn van messen. De bewoner is gewond geraakt aan zijn hoofd, of dit door dat mes komt, is onduidelijk. De politie heeft in de tuin twee messen aangetroffen.

Hoe hij er precies aan toe is, is niet bekend. De bewoner is volgens een getuige bebloed een ambulance ingegaan. Volgens de politie is hij erg geschrokken.

Vluchtauto

De verdachten zijn gevlucht, volgens getuigen zonder buit. Agenten zijn in de buurt op zoek naar de twee. De politie zegt specifiek op zoek te zijn naar de vluchtauto, een witte Volkswagen Touran, met een blauw kenteken.