Haarlem Schalkwijk krijgt kant-en-klare nieuwbouwwoningen

Woonwethouder Floor Roduner gaf maandag het startschot voor het bouwproject Project Pasteur in de Boerhaavewijk. Er komen in totaal 179 nieuwe woningen te staan. Het overgrote deel wordt sociale huur (155 woningen), verder komen er 24 woningen met een middenhuur. Woningcorporatie Elan Wonen krijgt een nieuw hoofdkantoor in het complex.

Houten modules

De bouw van de woningen kan snel gaan. Het gaat om houten bouwmodules, die in de fabriek worden gemaakt. Ze worden compleet naar de bouwplaats gereden en daar op elkaar gestapeld. Dat geeft minder overlast en de bouwtijd is dus relatief kort. Naar verwachting wordt Project Pasteur begin volgend jaar opgeleverd.

Dringend nodig

"Haarlem heeft dringend meer betaalbare huurwoningen nodig. Dit project levert hier een belangrijke bijdrage aan. En het zorgt tegelijkertijd voor een fijne en groene wijk", zegt de wethouder. De nieuwe woningen krijgen een A++ energielabel en zijn dus energiezuinig.