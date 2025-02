Ron Brandsteder zette op deze Bussumse middelbare zijn eerste stapjes op het podium

Het was de toenmalige conrector die vond dat de Gooische HBS wel een cabaret- en toneelvereniging kon gebruiken. Zo werd 'Wij Athenozems' in 1964 opgericht. Eind jaren zestig sloot de scholier Brandsteder zich bij het gezelschap aan. Dat hij talent had, was voor zijn mede-Athenozems al snel duidelijk. "Hij had een mooie, diepe stem. Kon goed zingen en was ook nog eens een heel goed acteur."

Waar de cabaretgroep eerst alleen voorstellingen deed voor Gooische HBS zelf, bleek er ook buiten het schoolplein interesse te zijn in de groep. Zo vulde ze zalen in onder meer 't Spant in Bussum en het Singer in Laren. Ook werd er een album opgenomen en kwamen ze zelfs op de tv, in het KRO-programma Cabaretaria. De jonge Athenozems kregen nationale bekendheid.

Eens een Athenozem, altijd een Athenozem

Uiteindelijk bleek de groep de springplank voor de carrière van Brandsteder. Van op het podium staan met André van Duin tot presentator van programma's als Ron's Honeymoonquiz en Laat ze maar lachten.

Toch bleef Ron altijd een Athenozem en kwam hij regelmatig terug op de Gooise HBS. Zo trad hij regelmatig met de cabaretgroep op tijdens reünies en jubilea van de school. In 2011 was het 100-jarige bestaan van het inmiddels Goois Lyceum. Dat was de laatste keer dat het oude gezelschap weer met elkaar op de planken stonden.