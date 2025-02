Scheuren in beton en schade aan auto's: jaar na opening problemen met Singelgrachtgarage

Volgens vergunninghouder Paul Wurfbain, veroorzaakt juist die hars een ander probleem. "Dat lekt op auto's en schijnbaar heb ik een flink eind gereden terwijl motorkap nog warm was. De epoxy is binnen een paar uur ingedroogd en het is niet te verwijderen." Een witte vlek in de lak is het gevolg en daar baalt Wurfbain behoorlijk van.

'Lijkt op vogelpoep'

Tegelijkertijd vreest hij dat andere automobilisten niet door hebben gehad dat er onherstelbare vlekken kunnen ontstaan in hun lak. "Het lijkt veel op vogelpoep en je rijdt ook in de stad", aldus Wurfbain. "Daarom was ik zo blij met die garage. Geen last meer van vogelpoep. En dan krijg je dit."

Gemeente vergoedt schade

De locatiemanager heeft navraag gedaan bij de aannemer. "Die geeft aan dat hij denkt dat het mogelijk geen Epoxyhars is, maar iets wat met het water meekomt, maar dat is echt iets wat we zullen onderzoeken", vertelt Van der Elst. "Als er inderdaad schade is, het kan ook zijn dat er een speciale wasbeurt voor nodig is, maar dan zullen wij die gewoon vergoeden."

Volgens de gemeente zijn de problemen sinds twee weken bij hen bekend. Vandaag was de aannemer in de garage aanwezig om een inventarisatie te maken en worden de lekkages verholpen. De betonstructuur wordt daarnaast periodiek geïnspecteerd en lekkages worden verholpen. Als er kans is op schade zullen parkeervakken worden afgezet.