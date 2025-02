Roekeloze zwarte haan maakt Kwakels verkeer onveilig

Onder omwonenden en ondernemers is de zwarte haan een bekende, zo blijkt als NH poolshoogte gaat nemen. "Het verbaast me dat 'ie nog niet is doodgereden", zegt automonteur Randy, die een garage aan de Noorddammerweg runt. "Want ik zie 'm hier geregeld de weg oversteken."

Ook de bewoner van het voormalige stationsgebouw op de hoek van de Máximalaan en de Noorddammerweg kent hem. "Ik heb 'm daar wel eens zien lopen", vertelt Peter Wilke terwijl hij richting de groenstrook wijst. Dat de politie zich nu ook met de haan bemoeit, had hij nog niet gehoord.