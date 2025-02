Docu: Vandaag Port Talbot, morgen IJmuiden? Massa-ontslag Tata de prijs voor schone lucht

Iedereen is blij dat de lucht schoon is sinds het sluiten van de hoogovens, maar het massaontslag heeft grote gevolgen voor de portemonnee van de mensen. Inwoners gaan elders in Wales, of nóg verder weg in Engeland, op zoek naar een andere baan. Het gevolg is dat Port Talbot een spookstad dreigt te worden.

NH-verslaggevers Fred Segaar en Thomas Jak maakten deze documentaire over de gevolgen van de vergroening in Wales met in hun achterhoofd de vraag: staat dit ook de IJmond te wachten?