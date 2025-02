NH-producties 'Stugge Zegger' en 'De tijd zal het leren' maken kans op Regiohelden Award

De documentaire 'De tijd zal het leren' is genomineerd in de categorie 'De verhalenverteller.' In de nacht van 17 op 18 november 1970 raakte de viskotter TX26 vermist in een storm. Sindsdien is het voor de nabestaanden een groot raadsel wat er met de bemanningsleden Gerard, Klaas, Kees, Louis en Bouke is gebeurd. Verslaggever Kelly Blok volgde Cees Meeldijk, die een dappere poging deed om het wrak na 54 jaar op te sporen.

De NH 360° Stugge Zegger is genomineerd in de categorie 'De Nieuwsjager.' Een week lang ging de West-Friese redactie weer terug de schoolbanken in. Vanaf het Martinuscollege in Grootebroek deden de verslaggevers en redacteuren onderzoek naar de mentale gezondheid van West-Friese jongeren.

Regiohelden Festival

De Regiohelden Awards 2024 zijn prijzen voor de beste regionale producties van dat jaar. Een panel van tien juryleden hebben in zes categorieën drie genomineerden gekozen. Een van deze genomineerden kan zelfs kans maken op een Gouden Regioheld Award. Op donderdag 13 maart worden de prijzen uitgereikt op het Regiohelden Festival in Rotterdam.