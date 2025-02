Massale inval op bekend terrein in Hoogkarspel: "Je wordt niet zomaar meegenomen"

Er staat een indrukwekkend wagenpark voor de oprit van de woning aan de Westerwijzend. Brandweer, politie, medewerkers van de omgevingsdienst: ze zijn er allemaal. Het geeft aan dat de vondst er niet één is van een paar wietplantjes, al kan de politie over de omvang nog niets zeggen. Het onderzoek is in volle gang.

De inval is het gevolg van een al langer lopend onderzoek. Buren zien naast zich veel consternatie. "Het is niet voor het eerst", zegt een buurvrouw nuchter. Ze verwijst naar een eerdere inval van de FIOD, in augustus 2023. Aanleiding toen was een mogelijke ontvoering van een toen 36-jarige vrachtwagenchauffeur.

4 miljoen nepsigaretten

Tijdens de zoektocht naar de man stuitte de politie in een loods aan de Gedeputeerde Laanweg in Andijk destijds op een lading van vier miljoen nepsigaretten en zevenduizend kilo tabak. In diezelfde loods werd de vrachtwagen van de man gevonden, maar de man zelf niet. Hij keerde anderhalve dag later weer terug.

Of er een verband is geweest tussen de vermissing en de vondst van de illegale middelen is nooit duidelijk geworden. In september 2023 staakte de politie het onderzoek wegens een gebrek aan aanknopingspunten. De vrachtwagenchauffeur wilde destijds niet reageren op de mogelijke ontvoering of zijn betrokkenheid bij de illegale sigaretten. Ook de FIOD zweeg toen over een mogelijke vondst op het erf.

'Je wordt niet zomaar meegenomen'

Of de vrachtwagenchauffeur - tevens eigenaar van de loods waar de inval is gedaan - tot de opgepakte personen behoort, is bij de buren niet bekend. "Maar ja, je wordt niet zomaar meegenomen", zegt de buurvrouw. "Soms hoor je daar 's avonds wel eens iets. Maar hij rijdt vaak ook in de avond, voor Albert Heijn. We hebben eigenlijk nooit overlast en hebben normaal contact met dat gezin."

