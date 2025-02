Succes jeugdopleiding AZ werkt aanstekelijk en trekt honderden fans: "Trots op deze club"

"Ik heb al 35 jaar een seizoenskaart. Ook dus toen AZ nog in de Alkmaarderhout speelde. Ik heb vroeger wel vaker in de regen of in de sneeuw langs de lijn gestaan. Slecht weer houdt ons niet tegen", vertelt AZ-fan Robbert uit Alkmaar, die speciaal voor dit duel vrij heeft genomen van zijn werk en zoon Stein wat eerder heeft opgehaald van school. "Een paar uurtjes eerder afgemeld. Niet doorvertellen, hoor!"

"Deze Youth League is wel gewoon de Champions League voor jeugdelftallen", vult jeugdvriend Martijn aan, die samen met hun zoons langs de lijn staan voor het duel tegen de leeftijdsgenoten van Benfica. "Vorig seizoen hebben we ook alle thuiswedstrijden van de Youth League bezocht. Hier spelen de talenten van de toekomst. Die wil je toch aan het werk zien."

Talentenfabriek

"Dit zijn de mannen die doorstromen naar het eerste elftal en later misschien wel in de Italiaanse Serie A gaan spelen", hint Martijn naar de jeugdexponenten Tijjani Reijnders (AC Milan) en Teun Koopmeiners (Juventus).

Of het nu AZ 1 is of de Onder 19 die verliest, Ayden zal bij een nederlaag hoe dan ook er de pest in hebben. "Het is en blijf AZ. Het is misschien niet het eerste team wat in de Eredivisie speelt, maar het is alsnog balen als ze verliezen."