Dief gooit ruit in met fles wijn en steelt fatbike

Eigenaar Huseyin lacht aan de telefoon op de vraag: 'Heeft de inbreker een fles wijn door de ruit gegooid?'

"Dat klopt! Gisteravond even voor middennacht verscheen een man en sloeg met een fles rode wijn en twee bakstenen de ruit in. Hij pakte een fatbike en ging ervandoor", vertelt Huseyin die de beelden heeft gezien van de diefstal.

Dief gaat onderuit

De buren hoorde het gerinkel en namen contact op met de vader van Huseyin, die sinds 2013 de fietsenwinkel runt met zijn zoon. "Ik heb onlangs de zaak overgenomen en mijn vader zit nu in Turkije, dus die belde mij. Dit is ons nog nooit gebeurd. De dief is ook nog eens onderuit gegaan, dat is allemaal te zien op de beelden", vertelt Huseyin.

De fietsenmaker heeft aangifte gedaan bij de politie, die vandaag onderzoek heeft gedaan. Huseyin heeft de schade opgeruimd en was vandaag gewoon weer open. "De vloer zat vol rode wijn en er lag veel glas. Waarom zou ik dichtblijven. Ik ben gewoon open voor reparaties."

De politie laat weten dat de dader nog niet is gepakt.