Contract ex-profvoetballer duikt op in Aalsmeerse kringloopwinkel: "Salaris valt me tegen"

Dat bevestigt eigenaar Gideon Italiaander van de kringloopwinkel in gesprek met NH, nadat hij een foto van het contract op sociale media had gedeeld. Het contract zat in een Roda JC-map waarin meer clubgerelateerde documenten zaten uit de periode rond de eeuwwisseling.

Het gaat om het contract van de inmiddels 44-jarige Dennis Souza de Guedes, die zijn professionele voetbalcarrière startte bij de Braziliaanse club Matsubara.

"Het is niet het originele contract, maar een kopie", vertelt Gideon in het magazijn van zijn winkel. "Zijn salaris viel me alleen een beetje tegen." Souza de Guedes streek in Limburg 5.000 euro per maand op, aldus Gideon.

Drie keer verhuurd

Veel kans om zichzelf daar te bewijzen heeft de Braziliaan niet gekregen: direct nadat hij bij Roda JC was aangetrokken, werd hij verhuurd aan de inmiddels opgeheven Belgische club K.R.C Harelbeke. Voor die club kwam hij dat seizoen 39 keer binnen de lijnen en maakte 2 doelpunten.

Het seizoen erna werd Guedes de Souza door Roda JC verhuurd aan de Belgische club R.A.E.C Mons. Die club betaalde Roda JC 17.500 euro voor één seizoen, zo blijkt uit de uitleen-overeenkomst die ook in de gevonden map zat (zie foto hieronder). Voor Mons kwam hij 25 keer in actie en scoorde 1 keer.