"3.500 kinderen, zonder ontbijt naar school", voedselbank grijpt in

Ieder jaar organiseert de voedselbank van de Zaanstreek een inzameling met als thema 'Op een lege maag kun je niet leren'. Dit jaar is er meer dan normaal opgehaald, zeggen de medewerkers die in het magazijn in Assendelft, die ontbijtkoeken, pap en pindakaas sorteren.

"In Zaanstad hebben we 7.000 gezinnen die onder het bestaansminimum leven en daarvan moet ongeveer de helft, dus 3.500 kinderen, zonder ontbijt naar school", zegt voorzitter Hans Groot van de voedselbank.

Niet alleen ontbijt

Martine Fris is vrijwilliger bij de voedselbank en sorteert eten in het ene na het andere krat. Er gaat naast ontbijtproducten ook veel houdbaar voedsel door haar vingers, zoals honderden potten bruine bonen. "Als je een Engelse inslag hebt, is het een fantastisch ontbijt", lacht ze. Iedere vrijdag kunnen de klanten van de voedselbank hun pakketten ophalen in de Zaanstreek.

Schandelijk

Jos Koedooder, die vandaag enorme kratten met voorraden staat te stapelen, ziet dat er 'meer dan normaal is binnengekomen'. Hij stapelt niet alleen, maar rijdt de pakketten ook rond en ziet dan waar het terechtkomt.

"Het is schandelijk dat een dergelijke organisatie nodig is", laat hij weten. Martine vindt het werk wat ze doet mooi, maar heeft er een dubbel gevoel bij. "Ik ben blij dat er zoveel saamhorigheid is dat iedereen meedoet, maar jammer dat het nodig is."