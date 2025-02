Pand in Den Helder ontruimd om mogelijk gaslek

De brandweer kreeg rond 11:15 uur de melding van een mogelijk gaslek in Cityhouse Den Helder, een pand waar meerdere bedrijven gevestigd zijn. Het gebied rondom het pand is daarom afgezet vanwege een verdachte lucht. De zes aanwezigen zijn uit voorzorg geëvacueerd en de brandweer is met meerdere wagens aanwezig geweest om de vreemde lucht te onderzoeken.

Nadat netwerkbeheerder Liander aanwezig was, is de brandweer weer vertrokken. Zij zijn tot de conclusie gekomen dat het niet om een gaslek ging. "De storing is opgelost. Het bleek niet om gaslucht te gaan, maar een vreemde stanklucht die is vrijgekomen bij isolatiewerkzaamheden", laat een woordvoerder van Liander weten.