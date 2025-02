Reiziger meegesleurd tussen deuren rijdende tram: "Iedereen schreeuwde in paniek"

"Met experts wordt dit nu zorgvuldig onderzocht: de camerabeelden zijn veiliggesteld, de betreffende bestuurder is gehoord en heeft hangende het onderzoek een voorlopig rijverbod gekregen", zegt de GVB-woordvoerder. "Dat is een standaardprocedure bij incidenten. De tram is uit de dienstregeling genomen om technisch onderzocht te worden."

GVB hoopt dat slachtoffer zich meldt

Het is voor zowel de reiziger die getuige was als het GVB onduidelijk hoe het met het slachtoffer is afgelopen. "Het slachtoffer is bij ons helaas niet bekend. Betrokken instanties kunnen uit privacyoverwegingen geen gegevens aan ons verstrekken. Wij hopen dat deze persoon zich alsnog bij ons meldt."

De getuige laat weten dat ze erg geschrokken is. "We vinden het onacceptabel dat niet eerst is gecheckt of de tram kon gaan rijden en dat de tram daarna niet snel is gestopt toen mensen in paniek schreeuwden."