NH-docu: hoe het Zaanse kerkorgelgeluid de wereld verovert

Twaalf jaar geleden is directeur Erik Winkel voor het eerst in de Duitse St. Johannkerk om eens te kijken naar het oude orgel. De bedoeling is dat er een compleet nieuwe moet komen, maar wel zoals-ie er vroeger uit heeft gezien.

Na jaren van praten en daarna onderhandelen begint het project in 2022 pas echt in de werkplaatsen in Zaandam en Koog aan de Zaan. Eind vorig jaar is daar het grote moment: de onthulling van het orgel aan de Duitsers.

