Vijf mannen (18 tot 23) opgepakt voor meerdere ontvoeringen

Een jongen van 21 jaar is 1 oktober in Oost in een wit busje ontvoerd door drie mannen, dat gebeurt met veel geweld. Het slachtoffer wordt later door de politie gewond gevonden in zijn eigen buurt, hij bleek te zijn mishandeld.

Begin deze maand worden de vijf verdachten door de politie aangehouden, ze zijn allemaal tussen de 18 en 23 jaar oud. Voor de aanhouding werden zeven huiszoekingen gedaan, waarvan één in Almere. De vijf zijn uiteindelijk in de ochtend van 3 februari gearresteerd.

Het blijft niet bij aanhoudingen. Bij de huiszoekingen neemt de politie ook vuurwapens, nepwapens, stroomstootwapens en tienduizenden euro's in. Ook is een deel van de groep, zo denkt de politie, betrokken bij een eerdere ontvoering en mishandeling. Wat voor mishandeling dit is en waar die zich heeft afgespeeld kan de politie niet zeggen, het onderzoek loopt namelijk nog.

De politie sluit niet uit dat er nog meer geweldsmisdrijven zijn waar de groep bij betrokken is. Een woordvoerder: "We kunnen daar nog weinig over kwijt, maar we hebben informatie gekregen dat zij meer op hun kerfstok hebben."