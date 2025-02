Inspecteurs controleren 800 adressen op illegale bewoning

Twee handhavers van de gemeente Medemblik komen op een grauwe middag in Abbekerk opgewekt naar buiten bij een koopwoning, nadat ze een bezoek hebben gebracht aan één van de 800 adressen. Deze locaties zijn in beeld gekomen door meldingen van buurtbewoners, politie of collega's van de gemeente.

"We controleren het aantal inschrijvingen op dit adres", zegt één van hen. Om privacy-redenen willen ze anoniem blijven. "We werden ontvangen door een herdershond, dus dan is het altijd even aankijken hoe dat gaat."

Eén fulltime handhaver

De rondgang is onderdeel van een project om de problematiek rondom illegale bewoning aan te pakken. Twee jaar geleden startte de gemeente met het registreren van meldingen, gevolgd door de aanstelling van een fulltime handhaver.

Huisvesting van arbeidsmigranten is al jaren een probleem in de regio West-Friesland. Duizenden seizoenarbeiders werken op het land of in de kassen. Boeren proberen soms zelf onderdak te regelen op eigen terrein, maar daar is vaak veel te weinig plek. Veel migranten belanden daarom in woonwijken, waar ze tijdelijk en tegen veel te hoge prijzen een kamer moeten huren, vaak zonder rechten en zonder vergunning.

Medemblik stelt nu, als eerste binnen de regio, een heel team aan illegale bewoning aan te pakken. Bij overtredingen volgt een boete of een waarschuwing.